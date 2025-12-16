Universidad de Chile sueña con el retorno de Igor Lichnovsky. El seleccionado nacional mantiene en incertidumbre su futuro en el mercado de fichajes, debido a que su actual equipo no lo tiene entre sus planes para 2026.

Si bien tiene contrato vigente con Club América, todo indica que tendrá que buscar una nueva casa deportiva para la siguiente temporada. Ante tal panorama, crecen los rumores sobre un retorno a los azules.

No obstante, el conjunto laico no es el único que lo puede recibir ante su inminente cambio de rumbo. Hay otro elenco que lo sigue minuciosamente en México. ¿De quién se trata?

Según detalló el periodista Raúl Gómez de Minuto Final MX, la escuadra que está tras sus pasos es Pachuca. Todavía no hay una propuesta concreta, pero está en carpeta para sus próximos desafíos.

“Igor Lichnovsky sí es una opción real para incorporarse a Pachuca en el CL26. Aunque no existe nada formal hasta el momento, el chileno se encuentra en agenda de Los Tuzos quienes buscarían una cesión”, lanzó.

Igor Lichnovsky mantiene en vilo su retorno a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

¿Vuelve a Universidad de Chile? La temporada de Igor Lichnovsky

Durante la reciente campaña, el formado en los azules disputó una totalidad de 10 compromisos en Club América. En dichos encuentros, logró aportar con un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que Igor Lichnovsky volvió a la acción en julio de 2025 tras una grave lesión: estuvo 10 meses fuera por un corte de ligamentos cruzados anterior en su rodilla derecha.

