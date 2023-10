En Perú, siguen con los lamentos producto del gol de la defensora de Universidad de Chile, María Martínez Vecca que sirvió para el definitivo uno a cero de las nacionales ante Universitario de Deportes en el estreno de ambas escuadras en la Copa Libertadores Femenina.

En la ocasión, la polémica sigue instaurada producto de las dudas que genera si es que el balón traspasó la línea de sentencia o no, algo que ya definitivamente poco se puede hacer y los tres puntos fueron para Las Leonas azules.

Este sábado en la previa del segundo compromiso en la Copa Libertadores Femenina ante Olimpia de Paraguay, el técnico de la U, Nicolás Bravo, ratificó que el balón si ingresó al arco de la golera, Annie Del Carpio.

“Yo vi después el gol, lo vi detenidamente con las cámaras de las distintas redes sociales de Conmebol y por lo menos, yo la veo adentro. Las jugadoras quedaron tranquilas, ni siquiera lo hemos conversado y ellas también la vieron dentro. Los tres puntos fueron para nosotros”, enfatizó el estratega azul.

De todos modos, el entrenador dio su punto de vista en relación a lo que debe aplicarse desde ya en el fútbol femenino, para hacer crecer la actividad. “Y ante esta situación o algún otro cobro, para que el fútbol femenino vaya creciendo y si hay que instaurar el VAR para este tipo de cosas, sería maravilloso“, sentenció Bravo.

En relación a su estreno internacional dirigiendo a Las Leonas, Bravo reconoció que había ansiedad y que la felicidad del triunfo fue más fuerte. ” Soy sincero, más allá que había una cuota de ansiedad, con toda la vorágine de este trabajo que me ha tocado liderar en este proceso, el dato de mi debut la verdad es que ni siquiera me acordaba“, confesó el profesional.

Finalmente, sostuvo que sí asimiló al rato después de lo que había obtenido. “Lo único que quería era ganar y obtener los tres puntos. Luego mis colegas me lo dijeron y me lo hicieron sentir como mi primer triunfo internacional. La verdad, es que lo asimilé después. Me llena de orgullo, pero no estoy solo, hay un gran equipo detrás”, concluyó Bravo.

Nicolás Bravo, este sábado en conferencia (Bolavip)

¿Cuál es el próximo partido de la U en la Copa Libertadores?

Las Leonas, quieren dar otro gran paso rumbo a los cuartos de final del certamen enfrentando a Olimpia de Paraguay, quienes vienen de vencer a las locales de Independiente de Santa Fe.

El duelo se llevará a cabo este domingo 8 de octubre a las 17 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.