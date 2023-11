Mauricio Pellegrino ha tenido un año irregular junto a Universidad de Chile, donde le devolvió la esperanza al hincha de los azules en el primer semestre, pero en la segunda mitad del año se quedó sin bencina ahora lucha en la medianía baja de la tabla.

El futuro del ex DT de Vélez Sarsfield en el CDA es incierto y dependerá de cómo termine Universidad de Chile en los 4 compromisos que le restan y si logra clasificar a la Copa Sudamericana 2024.

“Yo he estado molesto con Pellegrino desde que llegó, hasta ganando tuve crítica por su trabajo y su forma de jugar, pero sería darme vuelta”, dijo Tito Awad en conversación con Bolavip Chile.

Pellegrino no la pasa bien en la U. | Foto: Photosport

Awad no da más con Pellegrino: “Lo que pasa es que me cansó, hace dos meses a la fecha dije que debiera terminar el año y no renovarle. El otro día exploté porque ya me aburrí de ver una U que no tiene nada, que no juega, que los jugadores están en pésimo estado”.

“A mí no me gustan los interinatos, pero me tiene cansado Pellegrino. Ni lo habría traído si era por mí, voy a rectificar lo que dije en caliente: quedan 4 fechas y tiene que terminar, pero no puede haber esta incertidumbre de que si ganamos los 4 le renovamos”, complementó.

“Esto es un trabajo que hay que mirarlo durante todo el año y la U no ha mostrado nada con Pellegrino. No le renuevo bajo ningún punto, en lo personal debiera renunciar, poner el cargo a disposición. Pellegrino no existe, profesionalmente, no como ser humano. Es el descueve, la raja, pero como técnico es malísimo”, remató en el cierre.

Día y hora para el Clásico

La U enfrenta a Universidad Católica este sábado en una nueva versión del Clásico Universitario a disputarse a las 15:00 PM de Chile continental en el Estadio Santa Laura.

La U en la tabla

Los azules marchan en el noveno puesto del Campeonato Nacional 2023 con 34 unidades y buscarán los tres puntos para acercarse a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2024.