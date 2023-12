Siguen los coletazos en el mundo tras los despiadados dichos de Fernando De Paul contra Universidad de Chile, donde se refirió a los azules en duros y groseros términos, mientras celebraba la Copa Chile obtenida por Colo Colo y que el golero vio desde el banco de suplentes.

Desde luego, los dardos apuntan hacia el entretubos y estos provienen desde el mundo de la U, quienes se han sentido pasados a llevar por el golero, a quien consideran un irrespetuoso con su antigua institución.

Uno que no se la dejó pasar fue Héctor Tito Awad, quien en diálogo con Bolavip Chile criticó duramente el proceder del ex San Luis de Quillota a quien incluso, lo tildó de “mala persona”.

“Siempre sospeché que el Tuto De Paul no era una buena persona y que nunca fue un aporte para la U ni dentro ni en el camarín, no me llamaba la atención. Esta reacción por ganar la Copa Chile, título que vale callampa y no lo digo de envidia, demuestra la bajeza que tiene“, afirmó con todo el comentarista.

Además, señaló que estos actos son solo para explicar lo dolido que está con la tienda azul. “Esto de reírse del rival por pica, porque lo echaron y porque no lo consideraron, me parece penoso. En Chile, un equipo sale campeón y lo primero es insultar al rival que ni siquiera estuvo en la final, mientras que en Europa le hacen un pasillo. Lo que hizo De Paul es de una mala persona. Además, supe que tuvo problemas con dirigentes y a nivel de camarín“, aseveró el panelista de Show de Goles.

De Paul sigue molestando a la U (Photosport)

Tito Awad: “De Paul es un un cabro chico, pendejo y ensucia al fútbol”

El periodista no dudó en seguir repasando a De Paul y en la siguiente postura, no dudó en señalar que lo que hizo el entretubos es de una enorme inmadurez.

“Uno no se puede meter a la cabeza de pollo de algunos, es no tener un equilibrio y no tener educación, respeto por los rivales contra los que él juega. Lo que hizo es de un cabro chico, de un pendejo y ensucia al fútbol”, comentó la voz de La Magia Azul.

Finalmente, cree que estos actos provocarán que sea rechazado por muchos en el fútbol chileno. “Él se sancionó solo. No va a ser odiado, pero sí rechazado por la gran parte de la hinchada del fútbol, no solo de la U. Es la perdición”, cerró Awad.

¿Cuántos títulos ganó Fernando De Paul en la U?

Siendo el eterno suplente de Johnny Herrera y que no pudo mantener el puesto cuando logró la titularidad, Fernando De Paul obtuvo solo un título en los universitarios. Fue en el Clausura 2017 viendo todos los encuentros de aquella estrella, desde el banco.