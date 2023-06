Tras la información dada a conocer por Bolavip Chile que la U estaría muy cerca de abrochar la llegada de su primer refuerzo para esta segunda rueda y que se trata del lateral izquierdo de O’Higgins, Antonio Díaz, es una situación que comienza a tranquilizar a Mauricio Pellegrino, ya que era la gran petición del entrenador para el semestre entrante.

Pues bien, nuestro sitio dialogó con el carrilero zurdo quien tuvo palabras sobre esta situación que lo tiene muy cerca de vestirse con los colores de la Universidad de Chile, muy prontamente.

Sobre que su nombre ronde en el CDA, Díaz sostuvo que “sí, es parte de. Sí, uno siempre trabaja para que pasen estas cosas, así es que tranquilo, seguir igual”, reconoció el ex mundialista Sub 17.

Díaz jugó la semana pasada en un amistoso ante Unión La Calera (Prensa O’Higgins)

Además de comentar quién es su representante, Antonio Díaz se mostró contento porque es parte de las aspiraciones que uno tiene como futbolista desde la niñez. “Estoy con Fernando Felicevich y obviamente uno trabaja para eso, lo que uno está en búsqueda desde pequeño”, aseveró.

Finalmente y si Felicevich le ha comentado algo sobre el interés de la U, el futbolista manifestó que nada aún y que solo se ha enterado por informaciones que aparecen en la prensa. “No me ha dicho nada, yo me preocupo de entrenar y he visto un par de cosas que han salido, pero más allá de eso, nada”, cerró el lateral izquierdo.