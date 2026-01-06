Comenzó la pretemporada de Universidad de Chile bajo la conducción de Francisco “Paqui” Meneghini y, en paralelo al trabajo en cancha, en el Centro Deportivo Azul (CDA) el foco también está puesto en el mercado de fichajes, con especial atención en la necesidad de reforzar el mediocampo del equipo.

En ese contexto, uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza es el del paraguayo Lucas Romero. El mediocampista guaraní ha sido vinculado a la U durante las últimas semanas, no como una prioridad exclusiva, sino como una de las opciones que se manejan para cubrir esa posición específica dentro del plantel.

A sus condiciones futbolísticas se suma un currículum que despierta interés. Romero, quien en la última temporada defendió los colores de Recoleta FC, ya tuvo su debut con la selección de Paraguay, un antecedente que no pasa inadvertido en el análisis que realiza la gerencia deportiva, considerando su proyección internacional y margen de crecimiento.

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la negociación de la U por Lucas Romero | FOTO: Archivo

Lucas Romero podría aclarar su futuro en las próximas horas

Bajo ese escenario, en las últimas horas se produjo un movimiento que permite proyectar una pronta definición respecto al futuro del volante paraguayo, en medio de las especulaciones que lo vinculan con el cuadro azul.

Fue su representante, Regis Marques, quien entregó detalles sobre el estado de las conversaciones y los plazos que se manejan. “Lo de Lucas Romero vamos a tener novedades en 48 horas. En un 99% tenemos el acuerdo, pero hay algo por cerrar para anunciar dónde jugará”, señaló el agente en el programa Fútbol A Lo Grande.

De esta manera, las próximas horas serán clave para conocer si la U termina siendo el destino de Romero o si finalmente el futbolista paraguayo continuará su carrera en otro club.

En síntesis…

Universidad de Chile sigue analizando opciones para reforzar su mediocampo en el mercado de fichajes y uno de los nombres que aparece en carpeta es el del paraguayo Lucas Romero.