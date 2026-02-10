Universidad de Chile sigue teniendo movimiento en el mercado de fichajes. Sin embargo, en esta ocasión la noticia no la provoca un refuerzo ni una salida. ¿Qué pasó en el cuadro azul?

La cúpula estudiantil le cumplió un deseo a Francisco Meneghini. Luego de un intenso vaivén en las negociaciones, se aseguró la permanencia de una promesa de la institución.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Ignacio Vásquez. El habilidoso delantero de 19 años tiene un principio de acuerdo para firmar su renovación por tres temporadas.

Ante el término de su vínculo en abril de 2026, el club aceleró en las tratativas y cerró el pacto con el seleccionado juvenil, tal como adelantó este medio. Esto debiese ser oficializado a la brevedad por la escuadra universitaria.

Cabe consignar que Ignacio Vásquez es el principal apuntado por el cuerpo técnico para cumplir con el reglamento sub-21. Ya disputó el segundo tiempo ante Audax Italiano y también ingresó ante Huachipato.

Ignacio Vásquez tiene principio de acuerdo para renovar su contrato. (Foto: Club Universidad de Chile)

La revancha de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile

De esta manera, el futbolista en cuestión tendrá la oportunidad de dar vuelta la página tras un complejo 2025. No tuvo mayor participación bajo el mando de Gustavo Álvarez.

En dicha campaña, tan solo jugó cuatro compromisos con la camiseta de Universidad de Chile, en los que no anotó goles y entregó una asistencia. Tendrá más oportunidades para brillar en 2026.

En resumen: