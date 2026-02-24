La derrota 1-0 de River Plate ante Vélez Sarsfield en Liniers fue la gota que rebalsó un vaso que ya venía lleno. La caída número 13 en los últimos 20 partidos de Marcelo Gallardo al mando del cuadro “Millonario” terminó por desencadenar una decisión fuerte.

El “Muñeco” optó por dar un paso al costado y no continuará como estratega de River, lo que generó horas de verdadera incertidumbre al interior de la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo.

En ese contexto, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a surgir ofrecimientos y movimientos silenciosos mientras en el Más Monumental analizan el perfil del próximo entrenador.

Aseguran que Jorge Sampaoli se ofreció para dirigir a River Plate

Uno de los nombres que apareció en el radar es el de Jorge Sampaoli, quien, según la versión del periodista Renzo Pantich, en colaboración con La Página Millonaria, habría manifestado su disposición para asumir el desafío en Núñez.

“Se van a ofrecer muchos. Jorge Sampaoli se ofreció, Ariel Holan se ofreció. Acá tengo que mencionar pero no opinar”, aseguró el comunicador.

Jorge Sampaoli viene de tener un pobre paso por el fútbol brasileño | FOTO: Javier Garcia Martino/Mexsport/Photosport

La situación no pasa desapercibida en Chile. En Universidad de Chile crecen las dudas en torno al proceso de Francisco Meneghini, cuestionado por los resultados y el rendimiento del equipo, lo que ha provocado que parte de la hinchada bullanguera comience a pedir un golpe de timón.

Por ahora, el escenario se mueve entre rumores y presión externa, pero vuelve a instalar a Sampaoli en el centro de la conversación tanto en nuestro país como al otro lado de la Cordillera.

