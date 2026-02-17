Universidad de Chile se quedó sin margen de error en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde acumula empates ante Audax Italiano y Palestino, mientras que también registra una caída ante Huachipato por la Fecha 2.

Francisco Meneghini y sus dirigidos no tienen más margen de error y este domingo deberán enfrentar al puntero Deportes Limache en el Estadio Nacional, compromiso que servirá de antesala para enfrentar a Colo Colo en el Estadio Monumental.

La U tiene a su delantera a disposición ante Limache. | Foto: Photosport

Si bien todavía hay un par de días por delante, el estratega azul recibió una positiva noticia para el compromiso frente a los limachinos: tendrá a disposición a sus tres jugadores más determinantes en el frente de ataque.

Según dio a conocer TNT Sports, tanto Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas están en óptimas condiciones para enfrentar a Deportes Limache y dependerá de Paqui si alinea a los tres desde el arranque o no.

Así las cosas, la U busca sumar su primer triunfo de la temporada ante Deportes Limache que no solo sirva para escalar posiciones en la tabla de la Liga de Primera, sino que también para llegar con la confianza a tope para el Superclásico del fútbol chileno.

En síntesis

Universidad de Chile registra dos empates y una derrota en la Liga de Primera 2026.

El técnico Francisco Meneghini enfrentará al puntero Deportes Limache en el Estadio Nacional.