Universidad de Chile apunta a tres figuras argentinas para reforzar su plantel de cara al 2027

En la Universidad de Chile ya empiezan a ver nombres para poder reforzarse de cara al 2027.

Universidad de Chile busca cerrar de la mejor forma su temporada en este 2026, en el que los ‘Azules’ tienen como principal objetivo el poder abrochar el segundo lugar de la tabla de posiciones, el que le permita adjudicarse con el Chile 2.

Este puesto para el conjunto de Fernando Gago es fundamental de cara al 2027, ya que le aseguraría su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por esto, el conjunto ‘Laico’ en lo que será su celebración también de sus 100 años, ya empieza a poner la mira al respecto, en la que espera poder reforzar de gran forma su plantilla para conformar un plantel competitivo de cara a sus próximos objetivos.

Si bien estos objetivos aún no están definidos a nivel internacional, desde la dirigencia azul ya empiezan a ojear lo que será el mercado, en la que tres importantes jugadores argentinos aparecen como opción en la U.

Pavón es uno de los nombres que suena en la U | Foto: Photosport

Los tres argentinos que son opción en la U

En las últimas horas, desde ‘La Magia Azul’ dieron a conocer los tres jugadores argentinos que han aparecido como una opción para poder reforzar a la Universidad de Chile de cara al 2027.

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Los tres jugadores serían el portero Agustín Marchesín, el volante Gonzalo Martínez y el delantero Cristián Pavón, quienes hoy son los primeros candidatos que son vinculados a la U de cara a la próxima temporada.

Estos tres nombres justamente son en las posiciones que el entrenador Fernando Gago buscaría reforzar a la Universidad de Chile para el 2027, situación que deberá ir analizando junto a la dirigencia.

Si bien el mercado para la próxima temporada aún no comienza, desde la tienda azul no quieren perder tiempo y se moverán con anticipación para poder conformar su plantel de cara a los 100 años lo más temprano posible.