Universidad de Chile busca recinto para el Superclásico ante Colo Colo y miran a un estadio en particular

Una buena noticia recibió Universidad de Chile hace algunos días, donde finalmente, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina rebajó la sanción que existe en los azules sobre jugar partidos sin público como local en el Campeonato Nacional y que ante Colo Colo, podrán recibir hinchas en las gradas.

Y es precisamente en el duelo ante los albos de la 23° fecha donde podrán nuevamente contar con la presencia de sus aficionados, pero la interrogante surge en relación sobre en qué estadio se disputará el encuentro.

Este miércoles, el gerente deportivo Manuel Mayo, si bien no profundizó en demasía porque es una materia que no le compete a sus labores, dio cuenta que existe un estadio al cual, es el predilecto de la institución universitaria.

“Muy contentos que la gente de la U pueda ir a ese partido, sabemos que hace tiempo el club no gana ese partido y sin quererlo se piensa en él. Es distinto a jugar el partido a estadio lleno y con la mejor hinchada del país alentando al equipo. Es un plus”, señaló el dirigente.

Sobre el recinto que tiene la primera opción, el directivo aclara que “tenemos un acuerdo con el Estadio Santa Laura, veremos si lo haremos ahí, pero es un acuerdo que cerramos a principio de año. Después la cancha no estaba en buenas condiciones, pero desde la administración han hecho todo lo necesario para que la cancha mejore y así lo hemos visto en los últimos partidos, asi es que es una opción”, aseveró.

Desde luego, el gerente deportivo da a entender que quieren sí o sí que la cancha designada para el duelo del fin de semana del 2 de septiembre, sea el de la comuna de Independencia.

“Siempre he dicho que la gente encima en Santa Laura, se siente mucho. Luego viene el tema de permisos que no me manejo mucho, pero el club está trabajando para tener cerrados los lugares donde vamos a jugar con la mayor anticipación posible y le permite al cuerpo técnico planificar mejor. Esperamos que el club pueda informar dónde jugaremos los partidos”, afirmó el gerente deportivo.

Pese a las últimas lluvias, la cancha del Estadio Santa Laura ha mejorado en relación a meses atrás (Patricio Bustamante)

Vale mencionar, que en la primera rueda y pese a todos los problemas que hubo, en Colo Colo permitieron el ingreso de hinchas de la U y desde luego, en Macul querrán que la dirigencia azul lleve a cabo la misma medida.