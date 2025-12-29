Universidad de Chile presentó en esta jornada a su nuevo entrenador Francisco Meneghini para la temporada 2026 y ya empieza a planificar de buena forma lo que será su próximo año, en la que tiene desafíos en el ámbito nacional e internacional.

Por esto, para el ‘Romántico Viajero’ es clave poder aprovechar este mercado de pases, en donde la U busca reforzarse de buena forma para el próximo año, en donde uno de los puestos a reforzar es en la delantera.

Uno de los grandes nombres que ha vuelto a aparecer en el radar de la Universidad de Chile ha sido el de Eduardo Vargas, el goleador de la U en la Copa Sudamericana 2011, y que hoy, aparece como un serio candidato en volver a vestir de azul.

Cuando se pensaba que todo estaba encaminado para la vuelta de ‘Turboman’ a la U, en las últimas horas ha aparecido una noticia que ha dejado helados a los hinchas azules, ya que desde Brasil podrían arruinar este retorno.

Vargas podría volver al fútbol brasileño | Foto: Photosport

El medio partidario del Remo FC del fútbol brasileño ‘Remo 100%‘, informó en las últimas horas de que Eduardo Vargas fue ofrecido al club que recientemente ascendió al Brasileirao.

“El delantero Eduardo Vargas fue recientemente ofrecido al Remo para la temporada 2026. Libre en el mercado tras dejar el Audax Italiano (Chile), el chileno de 36 años habría sido presentado al club paraense por intermediarios, pero la directiva aún no se ha pronunciado sobre una posible negociación”, informaron en el medio citado.

De esta forma, en la Universidad de Chile deberán seguir con mucha atención lo que podría ser esta situación, en la que no quieren volver a pasar sustos con un posible retorno de Eduardo Vargas al ‘Romántico Viajero’.

Se espera que esta semana pueda ser crucial para dilucidar el futuro de Eduardo Vargas, en la que se conocerá si concretará su vuelta a la U o tendrá un inesperado nuevo destino para el 2026.

En Síntesis