Universidad de Chile manifiesta toda su rabia con el Chago Morning por no querer vender entradas a hinchas de la U

Polémica sigue provocando la decisión de Santiago Morning de no querer vender entradas a los hinchas de Universidad de Chile, para el duelo por el Campeonato Femenino, que se va a disputar este domingo en el Estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel a contar de las 15.30 horas.

Y si bien, se comenta que la dirigencia del Chago intentó de todos modos poder habilitar tickets para los seguidores del Bulla, eso finalmente no ocurrió y el cuadro autobusero, jugará solo con sus aficionados.

Desde luego, esto generó la molestia de la dirigencia de la U, ya que exponen que el rival, desea sacar réditos deportivos de esta situación y que si bien, los locales están en su pleno derecho de recibir en su espectáculo a quién quieran, la determinación incomodó bastante en La Cisterna.

La molestia de la U

Este viernes, Universidad de Chile manifestó la rabia respectiva y reveló un importante dato en las tratativas por querer revertir la decisión. Desde la U informan que el municipio de Pudahuel sí mostró disposición y que fue el cuadro bohemio, el que mantuvo lo planteado en un comienzo. A través de un comunicado en redes sociales, los universitarios dieron cuenta de sus razones.

“Como Club hicimos las gestiones para revertir la situación, pero el equipo local mantiene su decisión de no vender entradas a nuestros y nuestras hinchas”, sentenció el comunicado.

Y finalmente vino el dato revelador y que apunta que los microbuseros fueron quienes no desearon habilitar entradas hacia la U. “Agradecemos a la Municipalidad de Pudahuel por haber entendido nuestra petición y lamentamos que el cuadro organizador opte por no cambiar esta medida, que no ayuda al desarrollo del fútbol femenino”, concluyó.

Una medida que sigue generando reacciones y críticas y en lo concreto, Las Leonas, líderes de la competencia, jugarán sin sus seguidores en el cual buscan su noveno triunfo consecutivo.