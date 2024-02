Universidad de Chile no cede en sumar refuerzos y asoma otro nombre en el listado: Luciano Cabral

Luego de su paso por la Región de Coquimbo donde obtuvieron la Copa de Verano 2024, en Universidad de Chile ya piensan en sus próximos desafíos de cara a la presente temporada.

En lo inmediato está el amistoso ante el campeón, Huachipato, este domingo en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde Gustavo Álvarez espera seguir afinando al equipo de cara a los desafíos que vienen.

A su vez, el elenco universitario ya ha sumado a siete refuerzos para el presente año con Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Gabriel Castellón, Franco Ezequiel Calderón, Luciano Daniel Pons y Matías Sepúlveda.

Ahora, la dirigencia escuchará la postura del estratega, quien se hizo un panorama tras los partidos de la presente época y es muy probable que tenga algo qué decir, como también la propia gerencia deportiva.

La U pone los ojos en Luciano Cabral

Pero en el Centro Deportivo Azul no se resisten a – eventualmente – dar por cerrado el plantel y circulan nombres en la interna de Avenida El Parrón y no necesariamente, un defensor central.

Y según información de Bolavip Chile, se trata del jugador de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, quien también ronda en la mente administrativa de Azul Azul y si bien, es una zona muy sobrepoblada la del mediocampo, jugadores con sus características pareciera no haber en el actual plantel de la U.

Cabral, es un nombre que interesa bastante en nuestro medio por lo demostrado en la competencia local con la camiseta pirata y ya su nombre, rondó en Colo Colo, pero pareciera que no prosperó mayormente, pese a que si hay un equipo en el medio nacional que podría ficharlo, son justamente los albos. Además, jugó un gran partido ante la U el martes último.

Sin embargo, no pasa de ser un nombre que ha estado en el listado donde muchos aparecen, pero que no ha existido oferta ni mucho menos un sondeo. De todos modos, con lo ocurrido con la larga teleserie de Rodrigo Holgado, las relaciones entre ambos clubes no habrían quedado del todo buenas.

De todos modos, si el elenco pirata quisiera poder tener ciertos dividendos, es el momento de negociar por Cabral, ya que termina contrato a fines del 2024 y a mitad de temporada podría resolver su futuro como jugador libre.

Por el momento, el futbolista se mentaliza en seguir marcando hitos con los coquimbanos y se apresta a los siguientes desafíos, tales como el Campeonato Nacional y por cierto, la Copa Sudamericana donde enfrentarán a Universidad Católica.

Álvarez tiene una conversación pendiente con al dirigencia azul ¿Pedirá más refuerzos? (Photosport)

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.