La salida de Gustavo Álvarez dejó un vacío importante en la banca de Universidad de Chile, y la dirigencia de Azul Azul se apresura por encontrar un director técnico capaz de devolver al club laico a la disputa por los títulos.

Entre los candidatos que han sonado con fuerza destaca Renato Paiva, portugués con experiencia en Sudamérica y Europa, reconocido por su capacidad de adaptarse a clubes con historia y exigencia, y por implementar proyectos futbolísticos sólidos.

Sin embargo, en los últimos días surgió el rumor de que el ex DT de Fortaleza y Botafogo tenía todo listo para asumir en la Selección de Perú, lo que generó dudas sobre su llegada al Romántico Viajero.

Renato Paiva es la prioridad en la U para reemplazar a Álvarez | FOTO: Hector Vivas/Getty Images

Renato Paiva llena de elogios a la Universidad de Chile

En este contexto, Paiva rompió el silencio y conversó con el medio portugués A Bola, abordando la posibilidad de dirigir a la U y dejando mensajes que alimentan la ilusión de la hinchada azul.

“Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy importante en el panorama sudamericano. Es un club que lucha constantemente por ser campeón, y por supuesto eso siempre atrae a un entrenador. Me gustan los grandes retos, pero lo único que puedo decir ahora es que es un club muy grande, y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes“, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de asumir una selección, Paiva fue claro: “Me siento demasiado joven para entrenar a una selección nacional; aún es muy pronto. Lo que quiero es entrenar todos los días, tener partidos. Eso es lo que me desafía“.

Con estas declaraciones, la expectativa en la hinchada del Romántico Viajero crece, mientras la dirigencia de Azul Azul sigue de cerca cada movimiento para definir el futuro del banquillo laico.

En síntesis…