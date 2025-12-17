Universidad de Chile ha vivido una novela que parece no tener final sobre lo que es el futuro de su entrenador, Gustavo Álvarez, quien no seguirá en el club para el 2025, pero hasta día de hoy, aún no llega a un acuerdo para partir de la institución, con la que tiene contrato.

Teniendo conocimiento de lo que es esta situación, la directiva de ‘Romántico Viajero’ trabaja desde ya en lo que sería su reemplazante pensando en la temporada 2026, en la que un nombre que asoma como el gran candidato.

Este es el del portugués, Renato Paiva, el estratega que hoy está sin club, asoma como el favorito para tomar la banca técnica de la Universidad de Chile para el 2026, en la que incluso se señala que están en ‘conversaciones avanzadas’.

Pero en esta jornada, un baldazo de agua fría es el que recibirían los ‘Azules’, en la que un poderoso se metería en la lucha por fichar al entrenador portugués de cara al 2026.

En Perú también van por Paiva

Durante las últimas horas, desde Perú informaron que la Selección Peruana se meterá en la lucha por el entrenador Renato Paiva, lo que sin duda complicaría su llegada a la U.

El periodista Fabián Camacho en su cuenta de ‘X’ informó que la Selección de Perú está en la busqueda de un nuevo DT y Renato Paiva hoy sería su gran opción, con la que incluso señala que han existido conversaciones.

“El entrenador europeo tiene todo conversado para ser quien dirija el proceso de la selección peruana 2026. El DT sería oficializado pronto”, señaló.

Los próximos días sin duda que serán importantes para conocer que sucederá con el futuro entrenador de la Universidad de Chile, en la que esperan poder zanjar el tema de Gustavo Álvarez y luego, encontrar a su nuevo DT.

