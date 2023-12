En Universidad de Chile continúan la planificación para la temporada 2024, donde poder definir rápidamente al entrenador es la tarea principal por estos días del mes de diciembre.

Sin embargo, la conformación del plantel también es una tarea que ya se lleva a cabo en la interna de la dirigencia azul, pensando en cuando asuma el nuevo técnico, este acepte o acate a los nuevos jugadores.

En ese sentido, Maximiliano Guerrero ya es jugador de la U para el próximo año y es más, el futbolista se realizó los exámenes médicos correspondientes durante la jornada del día martes.

Otro jugador que ya existe acuerdo es Fabián Hormazábal. El ex O’Higgins de Rancagua finalizó contrato con los celestes y en cosa de días, será el nuevo lateral derecho de los estudiantiles, considerando la salida de Yonathan Andía.

Hormazábal, el ex O’Higgins que se acerca a la U (Photosport)

La U quiere otro lateral derecho

Los azules, no se cierran a sumar otro lateral e incluso de la zona derecha, ¿La razón? es Juan Pablo Gómez, ya que si bien el ex Curicó Unido tiene contrato vigente, tras el último partido ante Ñublense, dijo en zona mixta “yo no voy a estar en un lugar que no me quieren“, y si bien sus ganas son de continuar, en el CDA, el nivel mostrado en el 2023 genera una cierta interrogante en la dirigencia azul.

Es por ello, que la gerencia deportiva no cierra las pretensiones y el nombre del jugador de Huachipato, Joaquín Gutiérrez, sigue siendo prioridad en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, tal como informó nuestro portal en su debido momento.

Es más, Gutiérrez es el nombre que siempre ha estado en el primer lugar del listado de jugadores como eventuales refuerzos a cubrir aquella zona y no se descarta que llegue a la U y así tener dos nuevos jugadores para que compitan por un puesto en aquel lugar.

Son días claves en los universitarios pensando en la próxima temporada donde se deberán definir al entrenador, los refuerzos y quienes de seguro, no continuarán en la tienda azul.

¿Y Felipe Loyola? Si es que el jugador deja la escuadra acerera, la idea es que pueda tener una opción en el extranjero.

Gutiérrez, el que siempre ha estado primero en la lista de la U para ser el lateral derecho (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Gutiérrez en el 2023?

El lateral derecho de Huachipato, Joaquín Gutiérrez, disputó solo el Campeonato Nacional y en la ocasión participó en 2.033 minutos graficados en 29 partidos, de los cuales fue titular en 22. no convirtió goles.

¿Cuáles fueron los números de Fabián Hormazábal en 2023?

El lateral derecho en O’Higgins jugó 35 partidos entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile, en los cuales estuvo como titular en 32. Anotó un gol en todo el año.