El sempiterno goleador chileno Humberto “Chupete” Suazo puso fin a su carrera profesional hace casi un mes y, como era de esperar, la noticia remeció al fútbol chileno.

El histórico delantero, referente de la Roja en su camino al Mundial de Sudáfrica 2010, decidió cerrar definitivamente una trayectoria marcada por títulos, récords y una vigencia que mantuvo incluso más allá de los 40 años.

Durante años se especuló con la posibilidad de que el oriundo de San Antonio continuara ligado al fútbol, ya sea desde las divisiones formativas o incluso desde la gerencia deportiva.

Humberto Suazo siendo homenajeado por San Luis de Quillota | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Sin embargo, el futuro del exatacante podría tomar un giro inesperado en los próximos días.

Chupete Suazo se acerca a la banca de San Luis de Quillota

Lejos de tomar un descanso, el ex Colo Colo estaría listo para iniciar una nueva etapa profesional, esta vez desde la banca técnica y en un club que lo conoce muy bien.

Según informó el medio partidario Soy Canario en las últimas horas, el ex Monterrey de México asumiría como nuevo director técnico de San Luis de Quillota, elenco que milita en la Primera B del balompié nacional.

“Por estos días, Chupete ha trabajado junto a Paulo Vergnano, gerente deportivo, y otros personeros de la institución, evaluando las alternativas para conformar el plantel que representará a los quillotanos en el torneo de Ascenso el próximo año”, comunicó el ya citado medio.

El proyecto no sería en solitario: Suazo llegaría acompañado por Cristián “Flaco” Leiva, quien trabajaría como su ayudante técnico en esta nueva aventura.

Incluso, se ha hablado que “El hombre venido del planeta gol” tendría pensado en mirar jugadores de las divisiones inferiores de Monterrey que podrían ser cedidos para el plantel 2026 del “Santo”.

En síntesis…

Humberto “Chupete” Suazo estaría listo para comenzar su etapa como entrenador tras anunciar su retiro del fútbol.