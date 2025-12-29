Universidad de Chile tiene entre ceja y ceja la temporada 2026, donde los azules tendrán un duro calendario y tendrán que enfrentar 4 torneos; Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En la U no quieren perder el tiempo y quieren llegar con los dientes afilados al inicio de la Liga de Primera y al partido único en Copa Sudamericana, por lo que buscarán prepararse con rivales de alto calibre.

La U jugará en Concepción. | Foto: Photosport

Al amistoso anunciado entre Universidad de Chile y Universitario de Perú en la capital peruana, ahora se suma la confirmación de un duelo entre los azules y nada más ni nada menos que Racing Club de Avellaneda.

Según informó el periodista Sergio Godoy Acosta, el compromiso ya cuenta con día, hora y aforo: será el domingo 18 de enero a las 7 de la tarde y el Estadio Ester Roa de Concepción contará con un aforo de 24 mil espectadores.

Así las cosas, Universidad de Chile pretende jugar un amistoso en el sur del país a estadio lleno, donde los hinchas azules que no pueden ver con regularidad al equipo ahora lo hagan y ante uno de los equipos más sobresalientes de Sudamérica.

En síntesis

Universidad de Chile enfrentará a Racing Club en un amistoso el domingo 18 de enero.

El partido será a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.