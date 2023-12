Víctor Hugo Castañeda en desacuerdo con Johnny Herrera: "No me seduce Gustavo Quinteros para la U"

Tras obtener el título de la Copa Chile, el argentino Gustavo Quinteros fue destituido del cargo de director técnico de Colo Colo, luego de una decisión que fue tomada por el directorio de Blanco y Negro, la cual trajo repercusiones.

Esta noticia rápidamente llegó hasta la Universidad de Chile y a las instalaciones del Centro Deportivo Azul, donde también están en búsqueda de un sucesor de Mauricio Pellegrino.

Pero un ídolo del Romántico Viajero, Johnny Herrera, fue el que más ilusionó con ver a Quinteros cruzar la vereda, esto quedó demostrado en TNT Sports donde pidió incesantemente al estratega santafesino como el elegido para tomar la vacante que dejó Pellegrino.

“Debe estar hasta medio sentido con Colo Colo, así que sería muy bueno agarrar a Quinteros con aires de revancha”, señaló en su momento el Samurai Azul.

Quinteros sería del gusto de Herrera, uno de los históricos de la U | FOTO: Photosport

VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA NO VE CON BUENOS OJOS LA LLEGADA DE GUSTAVO QUINTEROS A LA U

Bolavip Chile se contactó con Víctor Hugo Castañeda, otrora mediocampista azul, quien se mostró en desacuerdo con los dichos del histórico ex guardameta del Bulla.

“A mí no me seduce el nombre pero yo no soy representante de nadie y tienen que elegir al adecuado y que lo empoderen, que vayan a muerte con el que sea y que tome las decisiones”, manifestó.

Recordar que Quinteros también estaría en la órbita de Vélez Sarsfield y Universitario de Deportes de Perú, por lo que en los próximos días podrían haber más novedades sobre el futuro del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

GUSTAVO ÁLVAREZ, EL CANDIDATO NÚMERO UNO DE LA U

El estratega campeón del fútbol chileno con Huachipato es el principal candidato para asumir el cargo y todo parece indicar que antes de fin de año sería presentado en el Chuncho.