Este sábado 3 de enero se destrabó la llegada de Eduardo Vargas a Universidad de Chile, donde el delantero nacional regresa a casa después de casi 15 años.

Si bien el club no lo ha oficializado hasta el momento, el jugador de 36 años llegó al Centro Deportivo Azul (CDA) esta tarde, lo que quedó grabado por las cámaras del lugar.

Incluso, en las redes sociales del cuadro laico dieron a conocer este material, jugando con los hinchas azules que esperan atentos a la confirmación de este arribo al Romántico Viajero.

Cabe recordar que Vargas viene libre luego de media temporada en Audax Italiano, equipo al que decidió reforzar en 2025 tras no llegar a acuerdo con la U en su regreso al fútbol chileno.

El bicampeón de América será el primer refuerzo de los estudiantiles en este mercado de fichajes, quienes tienen nuevo entrenador: Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

