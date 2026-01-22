El delantero argentino, Leandro Fernández sin duda que dejó una huella imborrable dentro de la Universidad de Chile y aquello se hizo notar en este 2026, tras lo que fue la salida del jugador tras no estar en los planes del nuevo entrenador, Francisco Meneghini.

Su salida sin duda que no pasó desapercibida, ya que los hinchas del ‘Romántico Viajero’ hasta día de hoy siguen lamentando lo que fue la partida del ‘Lea’, quien generó un lazo bastante importante con la hinchada.

Tras su salida, Leandro Fernández encontró rápidamente su nuevo club para este 2026, en la que armó sus maletas para volver a su país natal tras transformarse en refuerzo de Argentinos Juniors.

En las últimas horas, el ex Universidad de Chile tuvo su debut oficial en el conjunto de La Paternal, en donde Argentinos Juniors se enfrentó a Midland en los 32° avos de final de la Copa Argentina 2026, en lo que fue un resultado sorpresivo.

Fernández tuvo la clasificación para su equipo | FOTO: Captura

Ambos equipos terminaron igualando a un tanto en los noventa minutos y definieron al clasificado a la próxima ronda desde los doce pasos, en donde Midland dio la sorpresa, imponiéndose por 6-5 ante el ‘Bicho’.

El ex Universidad de Chile fue uno de los villanos de la noche para el elenco que comanda Nicolás Diez, ya que en sus manos estuvo el gol de la clasificación para colocar el 5-3 definitivo, pero el portero Mauro Leguiza contuvo su disparo.

Luego la definición se alargó, hasta que el conjunto de Midland se impuso por 6-5, dando sin duda el gran batacazo de esta primera ronda en esta Copa Argentina, la que también en Argentinos Juniors contó con el debut del portero nacional, Brayan Cortés.

VIDEO: REVISA EL PENAL MALOGRADO POR LEANDRO FERNÁNDEZ