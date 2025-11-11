Bruno Barticciotto ha tenido un recorrido intenso en el último tiempo. Tras su salida de Palestino, el delantero chileno fue transferido a Talleres de Córdoba, donde tuvo un arranque prometedor, aunque las lesiones limitaron su continuidad.

Para la temporada 2025, fue cedido a préstamo al Santos Laguna de México en busca de regularidad y minutos de juego.

En el conjunto azteca, el atacante de 24 años ha alternado titularidades y buenas actuaciones, demostrando que, cuando está en plenitud física, puede ser un delantero desequilibrante y con movilidad, potencia.

Desde su llegada a México, Barticiotto ha disputado 21 partidos: ha convertido 8 goles y ha aportado con una asistencia | FOTO: Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images

El eterno deseo de Colo Colo: Bruno Barticciotto

Su rendimiento no ha pasado desapercibido. Desde Chile, han seguido sus pasos de cerca, y es precisamente Colo Colo, que ya había intentado sumarlo en mercados anteriores, que ahora vuelve a poner su nombre sobre la mesa con miras al 2026.

Según información del periodista Rodrigo Gómez, el hijo de Marcelo Barticciotto nuevamente aparece en la carpeta de posibles refuerzos del conjunto Popular, en el marco de la planificación del plantel para el próximo año.

La opción, eso sí, no es sencilla. La “T” mantiene los derechos económicos del futbolista y debería negociar una venta o una nueva cesión, algo que dependerá también del deseo del propio Barticciotto, quien en más de una oportunidad ha reconocido su cariño por el club albo y su interés por volver al fútbol chileno.

En caso de concretarse, su arribo significaría un reencuentro simbólico con la historia, considerando que su padre es uno de los máximos ídolos en la historia del cuadro Popular.

En síntesis…

Bruno Barticciotto, actualmente a préstamo en Santos Laguna desde Talleres de Córdoba, vuelve a sonar como refuerzo de Colo Colo para 2026.