En Colo Colo ya planifican lo que será el próximo mercado de fichajes, donde uno de los viejos anhelos del cuadro popular es el delantero Bruno Barticciotto, quien actualmente se desempeña en el Santos Laguna de la Liga MX.

Pero el hijo del ídolo albo Marcelo Barticciotto está a préstamo en el equipo mexicano hasta diciembre, pues fue cedido en febrero por Talleres de Córdoba, club al que debería regresar.

Aunque pareciera que el futuro del delantero de 24 años estaría en el fútbol azteca, pues el Santos podría comprar parte de su pase y arruinar el sueño del Cacique.

Sobre aquello se refirió uno que conoce el mercado mexicano y también a la familia de Bruno Barticciotto. Hablamos del exfutbolista chileno Fabián Estay, quien es comentarista en Fox Sports México.

En diálogo con BOLAVIP CHILE, el otrora seleccionado nacional comentó lo que se habla del atacante chileno y su futuro en los Guerreros.

“Creo que Bruno estuvo lesionado, regresó, es un tipo importante, un tipo que desde el primer día que se puso la camiseta de Santos empezó a rendir. El equipo hoy mejoró, en relación a los torneos anteriores. Había hecho 17 puntos en dos torneos, ahora hizo más puntos en un solo torneo, 20 puntos, y estuvo ahí a punto de clasificar al playoff”, comenzó diciendo.

Luego, adelantó que lo más probable es que Santos Laguna haga la inversión por el ex Palestino: “Yo creo que Santos, a lo mejor, lo va a querer comprar, porque Bruno me parece que puede ser una moneda en el futuro importante. Porque esa es la estructura del Santos, comprar a jugadores jóvenes, potenciarlos y después venderlos a los equipos del norte, al América, al Cruz Azul o al mismo Toluca. Ahí tendrá que tomar una decisión muy personal, Bruno, junto con su papá, con Barti, y ver la mejor decisión”.

“Si hay una opción de compra y Santos la hace efectiva, creo que también le convendría quedarse aquí en México, porque se puede potenciar mucho más todavía”, completó Estay.

Fabián Estay es comentarista de Fox Sports en México. (Foto: Captura)

