Este jueves se definió el futuro a corto plazo del delantero chileno Bruno Barticciotto, quien es uno de los viejos anhelos de Colo Colo para reforzar su equipo, incluso lo han venido sondeando desde hace al menos dos años.

El hijo del ídolo albo Marcelo Barticciotto estaba a préstamo en el Santos Laguna de México, ya que su pase pertenece a Talleres de Córdoba, club con el que tiene contrato vigente hasta 2027.

Pero se suponía que el equipo azteca iba a hacer uso de la opción de compra al término del Torneo de Apertura en la Liga MX, algo que finalmente no pasó.

Esta jornada los ‘Guerreros’ informaron a través de un comunicado que se terminó la etapa de Bruno Barticciotto en Santos, despidiéndolo también con un posteo en redes sociales.

“Club Santos Laguna informa que concluyó la etapa como Guerrero del jugador Bruno Barticciotto. El delantero chileno vistió la playera santista durante los Torneos Clausura 2025 y Apertura 2025, en los que sumó un total de 21 partidos jugados de Liga MX. El Club le agradece a Bruno y le desea éxito en su futuro profesional”, escribieron.

El atacante nacional de 24 años disputó 22 partidos esta temporada con Santos Laguna, convirtiendo 8 goles y dando una asistencia. Pero estos números no bastaron para quedarse en la escuadra mexicana.

De esta forma, el ex Palestino deberá retornar a Argentina para definir su futuro a largo plazo, donde podría abrirse el apetito de Colo Colo por sus servicios.

En síntesis