Un gran sábado vivieron los hinchas de Universidad de Chile luego del brillante triunfo en condición de visita, frente a Huachipato por dos tantos a uno y que le permite a los azules alcanzar la cima del certamen junto al propio cuadro acerero y también, a Cobresal.

Sin embargo, existe una premisa muy propia de los universitarios, “Si no se sufre, no es la U“, y eso ocurrió durante el segundo tiempo del cotejo ante los de la usina donde había que cuidar y mantener la ventaja, situación que terminó ocurriendo finalmente.

No obstante, hubo un minuto, una jugada que terminó paralizando los corazones azules. Fue ese centro de Jimmy Martínez para la cabeza de Cris Martínez. Este que pivotea al medio y aparece en el segundo palo solo el argentino, Pablo Magnin. Este que cabecea cambiándole el palo a Cristóbal Campos Véliz. Parecía que era el empate del local, pero no. El balón se fue ancho, desviado y no entró, eso ocurrió en los instantes finales del compromiso.

Nerviosismo puro, ya que en temporadas anteriores ese balón ingresaba y provocaba la amargura y tristeza entre los hinchas, quienes miraban frustrantemente la idea que se les escapaba un triunfo en el último minuto del partido.

Así fue la reacción de ellos en las redes sociales, quienes apuntaban y recordaban esos momentos tan complejos que vivió el Romántico Viajero y que ahora, sostienen que se acabó la mala hierba y viene la época de buena cosecha.

No faltan algunos seguidores que ya hablan de “La Suerte del Campeón“, pero que se lo van tomando con calma esperando que el equipo se mantenga en esa senda y en la parte alta de la tabla de posiciones.

Las reacciones en redes sociales: