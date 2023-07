Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Palestino en el estadio Santa Laura por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2023. El equipo estuvo dirigido por Xavier Tamarit en el campo de juego producto de la suspensión de Mauricio Pellegrino.

En una parte de la conferencia de prensa, el ayudante técnico nombró a Lucas Assadi como el gran perjudicado por el mal estado de la cancha de La Catedral tras las lluvias en la Región Metropolitana.

“Hoy jugadores como Lucas que es un jugador que cuando entra más en contacto con la pelota es muy importante, sí creo que es un jugador al que la cancha no le ha ayudado nada. Era un partido de disputa, choque y no ha podido estar como en otros partidos tan en contacto con la pelota. Creo que eso ha sido bastante determinante”.

El análisis de la caída de Universidad de Chile

El profesional español además analizó la derrota en Independencia del cuadro azul. “La verdad ha sido un partido dificil, para ambos equipos, un partido muy disputado, muy equilibrado. No ha sido nada vistoso, ha sido un partido feo, esa es la realidad. El estado de la cancha no permitía un juego muy fluido, pero tampoco pretendo que esa sea la cosa”.

También se refirió a lo que le faltó al equipo para conseguir un mejor resultado. “No hemos tenido claridad ofensiva, ha sido muy parejo en todos los números el partido, al final se ha roto un poco en esos últimos minutos. Ellos sin generar realmente claridad, ha caído para ellos”.

Xavier Tamarit analizó que Lucas Assadi no pudo desplegar su mejor juego producto del mal estado de la cancha de Santa Laura (Foto: Photosport)

Tamarit no quiere excusarse con el mal estado de la cancha producto de las lluvias y se refiere a la falta de generación. “No quiero poner como excusa el factor cancha, el otro día jugamos en Huachipato y conseguimos generar ocasiones., No hemos tenido claridad para generar, no quiere decir que los delanteros sean los que no han estado bien. Ha sido algo colectivo, en un partido feo, en el que había mucha disputa, choque, segunda jugada, se frenaba la pelota”.

También hizo una particular calificación a la parte ofensiva del equipo: “Cuando hemos tenido un poquito de calma en el primer tiempo a partir del minuto 25, hemos conseguido hilbanar un poco unas acciones combinativas buenas, pero poco más, el equipo ofensivamente ha estado muy espeso“.