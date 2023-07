Tito Awad es hincha de la Universidad de Chile hasta la médula y siente cada derrota del Romántico Viajero como una estocada al corazón. El comentarista de la “Magia Azul” estaba dolido con la caída por 1-0 ante Palestino y él siente que el equipo y en específico Darío Osorio va en caída libre en el fútbol chileno .

Con dolor absoluto, Awad hace sentir su dolor por el mal nivel exhibido en el Santa Laura y dijo en diálogo con Bolavip que “me duele todo esto, soy hincha de la U hasta la cresta. No entiendo a Mauricio Pellegrino, no entiendo a lo que juega, no entiendo los cambios que hace”.

Luego, el rostro azul de La Magia no puede cree lo que pasa con Darío Osorio y con respeto dice que “yo creo que Osorio y va a sonar feo lo que digo, pero lo digo con mucho respeto: hay que arreglarle el mate. Hay que prepararlo mentalmente para que sea titular en la U y ahí debe aparecer la mano de Pellegrino. Absolutamente”.

Darío Osorio perdió la brújula en el fútbol chileno y en la Universidad de Chile (Photosport)

El Tito Awad, más allá de caerle con todo a Osorio, recalca que a la Joya de Hijuelas “hay que arreglarle el mate (la cabeza). No lo estoy diciendo de forma despectiva ni haciendo una burla ni menos despreciarlo. Sólo siento que ahí debe aparecer la mano y las enseñanzas de Mauricio Pellegrino“.

Dolor de alma azul

El connotado comentarista deportivo es tajante en su sentir por la U y tiene el pundonor de dejar en claro que “Palestino fue mucho más que la U y mereció ganar. Sé que son responsables los jugadores, pero como siempre digo es un 30% responsabilidad de ellos y un 70 por ciento del técnico”

Con el dolor de su alma, una de las voces históricas de Universidad de Chile lo dice con todas sus letras: “Lo que hace la U es penoso, de verdad, es penoso. Tenemos un equipo superior a la Unión y a Palestino, pero jugamos peor que ellos”

Para rematar, Héctor Tito Awad le manda un recado a Pellegrino. “Debe decirle a Assadi que sea más colectivo dentro de su calidad, que Osorio aproveche su potencia física, que se crea el cuento y que Palacios patee 150 tiros en cada entrenamiento”, terminó.