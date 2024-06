La Copa América 2024 puso primera marcha con el partido entre Argentina y Canadá del 20 de junio y, de entrada, se ratificó la premisa de Lionel Messi en la que dio a la Selección Colombia como uno de los equipos favoritos a ganar el torneo continental. Eudalio Arriaga habló sobre este tema con BOLAVIP y le envió un mensaje al entrenador Néstor Lorenzo.

Antes de iniciar la Copa América con una victoria por dos goles a cero contra Canadá, Leo Messi le concedió una entrevista al portal Infobae y cuando le preguntaron si Argentina era la única favorita para ganar el título nombró a cuatro selecciones más. Colombia dijo presente.

“Cuando arranca un campeonato sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia y Ecuador. Después, se hace muy difícil jugar los partidos, y creo que va a ser una Copa América muy igualada”, le contestó Messi a Infobae y la respuesta de Néstor Lorenzo estaba por llegar.

La Selección Colombia le ganó por cinco goles a uno a Estados Unidos en el partido amistoso del 8 de junio y a Lorenzo le preguntaron en conferencia de prensa por lo que había dicho Lionel Messi sobre el favoritismo de la Tricolor y la respuesta fue contundente: “Creo que estamos bien, vamos partido a partido y no creo que seamos favoritos. Argentina, actual campeón del mundo y de América, Brasil y Uruguay, son equipos que están en el lote de grandes campeones que nosotros queremos sumarnos, pero todavía nos falta seguir creciendo y consolidando un montón de cosas“.

Lionel Messi y Néstor Lorenzo. (Foto: Getty Images e Imago)

Eudalio Arriaga fue uno de los 23 jugadores de Colombia que ganaron la Copa América 2001, y luego de afirmar sobre los dirigidos de Lorenzo que “hay un excelente grupo, muy buenos jugadores. Pienso que tienen una idea clara del nuevo técnico, vienen invictos, pero no me confío. No me gusta mucho creer en los invictos, pero me gusta más el juego y el nivel futbolístico que tienen“, el exdelantero habló sobre el favoritismo de la Tricolor en la Copa América 2024.

El mensaje de Arriaga a Lorenzo por no apoyar el favoritismo de Colombia

“El profe (Lorenzo) se tiene que quitar ese peso de encima o esa responsabilidad que le da Messi, pero Messi es realista y está viendo el nivel que tiene Colombia y que tiene Uruguay. Sabe que estamos a la par las cuatro selecciones (Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay) porque también digo que Ecuador no está tan fuerte como lo hizo en la eliminatoria pasada o en esta eliminatoria, pero si nos vamos a la realidad me quedo con lo que dice Messi”, le dijo Eudalio Arriaga a BOLAVIP.

¿Quién ganaría la final de la Copa América si Colombia enfrenta a Argentina?

El fixture de la Copa América 2024 deparó que la Selección Colombia solo pueda enfrentar a Argentina en la final o en el partido por el tercer puesto. ¿La Tricolor le puede ganar a Lionel Messi y compañía si se da este encuentro por el título? “Es un rival muy fuerte porque es el campeón del mundo y tiene una base. Pero Colombia le pudo ganar a Brasil, pudimos ganar a otras selecciones fuertes, pero me baso más en la unión, en el juego y en la convicción que tienen los jugadores. Es un equipo que está fuerte mentalmente y está convencido de que son muy buenos jugadores y eso es importante para ellos. Ojalá que con el fútbol estén al nivel de la selección de Brasil y Argentina, que le puedan competir a Argentina y ser superiores a ellos”, afirmó Arriaga.