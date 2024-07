La Selección Colombia se mide contra Uruguay en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Partidazo que se ve parejo y definirá el otro finalista de la Copa América 2024. El equipo de Néstor Lorenzo está motivado, con confianza y una racha que lo coloca como favorito a la victoria. Se presenta a este compromiso tras golear 5-0 a Panamá en Phoenix.

Uruguay se coloca en el objetivo de Néstor Lorenzo. Contra la ‘Garra Charrúa’ no será nada fácil y al contrario, la Selección Colombia deberá presentar un altísimo nivel para superarle. La ‘Tricolor’ llega con el afán de ser finalista de la Copa América y verse las caras con Argentina en Miami. Los uruguayos, por su parte, tienen algunos problemas para configurar el once inicial, principalmente por caídas claves en la zona defensiva.

Esto no será impedimento para que el técnico Marcelo Bielsa le haga pasar dolores de cabeza al ataque de la Selección Colombia en Charlotte. Uruguay prevé un movimiento táctico para frenar a los dos ejes del ataque colombiano: James Rodríguez y Luis Díaz. El entrenador cambiaría de módulo y tratar de ser solvente en defensa y ágil en ataque.

Se sabe que Nahitan Nández, lateral derecho del equipo charrúa, deberá cumplir con una suspensión producto de su expulsión en el encuentro contra la Selección Brasil en Las Vegas, por los cuartos de final de la Copa América 2024. Un fuerte golpe contra Rodrygo forzó la tarjeta roja y activó la preocupación de Marcelo Bielsa. Ronald Araújo, estrella del FC Barcelona, también brillará por su ausencia por molestias musculares.

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Marcelo Bielsa y cómo rearmar el eje para no darle espacios a la máquina de Néstor Lorenzo. Según lo dicho por la prensa paraguaya, más sus palabras en rueda de prensa, el entrenador volvería a la popular línea de tres atrás, con la inclusión de Sebastián Cáceres (en vez de Nández), José María Giménez (en vez de Araújo) y Mathías Olivera, dándole espacio a Federico Valverde para ubicarse en el mediocampo con la prioridad de regresar a la banda, pues se cree que Matías Viña tampoco irá.

De esta manera, Federico podría ganar espacio en marca zonal o con la posesión de balón, y armaría un escuadrón con Rodrigo Betancur, Manuel Ugarte y Nicolás De La Cruz en el medio. Ante las constantes bajas defensivas, Bielsa volvería a sus raíces con el 3-4-3, dejando la línea de cinco para cuando James Rodríguez o Luis Díaz inicien el ataque y evitar los relevos.

“Las virtudes de los jugadores se activan fundamentalmente a partir de las emociones. Cuanto más comprometido está un jugador con un partido, más posibilidades tiene de mostrar sus virtudes. Entonces el tipo de partido convoca a los jugadores a poder mostrar un porcentaje alto de lo que son capaces de hacer”, dijo Bielsa en rueda de prensa.

“Si defendemos con 40 metros a nuestra espalda, Luis Díaz se va a relamer. Si defendemos todo el partido, frente a nuestra área, también. Uno siempre imagina un partido evitando que el rival no ataque y tratando de atacar. No hay plan B, hay plan A y si no sale bien, todo se complica. Nosotros atacamos mejor que lo que defendemos y Colombia también, pero los dos sabemos que tenemos que defender, y después, Dios dirá”, agregó Marcelo.