“ ¿Qué problemas personales?, ¿Cómo te podemos ayudar? (Dijo Gareca). No, profesor. Me tengo que ir de la Selección (dijo el jugador)”.

Asimismo, se observa la respuesta de Ricardo Gareca, quien le pregunta a Palacios qué es lo que sucede y cómo se le puede ayudar al jugador. Carlos pareció tajante y no dio muchos detalles.

"NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE HABLAR CON ÉL" Ricardo Gareca explicó detalles de la salida de Carlos Palacios y el día y momento en que el volante de #ColoColo se comunicó con él para expresarle que quería dejar la concentración de #LaRoja .

Por si fuera poco, la Selección Chile se presenta con una baja más que lamentable para el juego con Colombia. Por situaciones personales, la joya de este equipo, Carlos Palacios, le dijo no al viaje a Barranquilla y se concentra en solucionar asuntos privados en Santiago. Ricardo Gareca lamenta su ausencia, pues era prácticamente fijo en el esquema titular.

Carlos Palacios, figura de la Selección Chile. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Es que lo de Chile es para el olvido en estas Eliminatorias , es última en la tabla de las Eliminatorias Conmebol y muchos dicen que ante la Selección Colombia podría ser su último juego al mando de ‘La Roja’. No se ve un relevo generacional tras la época del bicampeonato de América y los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar. La prensa desespera y solo necesitan la victoria para seguir con vida.

La Selección Colombia pasa la página luego del doloroso resultado ante Bolivia en El Alto. Cuando más era favorita al triunfo, la ‘Tricolor’ se vio sorprendida en suelo boliviano y su rival con 10 jugadores mantuvo la ventaja (1-0). El equipo colombiano no pierde tiempo, se recupera y se enfoca en sumar tres puntos para acercar el sueño del Mundial 2026.

