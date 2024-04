Alex Viveros, exjugador y ahora agente de jugadores, representante de Jhon Arias, confesó en ‘Deporte Sin Tapujos’ algunas cosas interesantes sobre la estrella de Fluminense, como por ejemplo, que el dinero parece estar en un segundo plano y que el futbolista chocoano prioriza la parte deportiva y además no quiere perderse del radar de la Selección Colombia.

Las cosas no paran ahí, pues el mencionado comunicador, además de los dos equipos españoles, sumó al West Ham United, Burnley, Wolverhampton y Crystal Palace como posibilidades para Jhon Arias. Parece que el nombre de este futbolista es una realidad en los mejores mercados de Europa y Fluminense espera ofertas que seguramente superarán los 20 millones de euros.

“Aparece el Atlético de Madrid como uno de los interesados, ‘El Cholo’ Simeone lo tiene en carpeta, entendemos, como interesado. Por el momento no hay ofertas, pero sí parece que la hubo del Sevilla, como dijo su representante en algún momento… John Arias podría terminar en el equipo ‘colchonero’ en Madrid”, dijo Martin en reporte para El Futbolero.

Christian Martin, corresponsal argentino en Inglaterra para diferentes medios de Sudamérica, parece no desconocer a Jhon Arias y lo tiene presente, pues hace poco mencionó que el extremo colombiano tiene contrato hasta 2026 con ‘Flu’ y añadió que es un nombre que en Europa comienza a verse interesante, mucho más luego de las presentaciones con la Selección Colombia contra España y Rumania.

El mercado de pases en Europa ya comienza a generar rumores y se aproximan algunas transferencias que podrían ser ‘top’ en el fútbol mundial. Muchos traspasos se esperan, siendo España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia donde se colocan los ojos por ser las sedes de las mejores Ligas del planeta. En lo que tiene que ver con futbolistas colombianos, hay varios que prometen ser noticia en esta ventana de transferencias debido al buen presente que tienen y el plus por su representación en la Selección Colombia.

