Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más controversiales de Colombia, esto debido a algunas de sus opiniones sobre el fútbol colombiano y la Selección, ya sea de entrenadores o futbolistas, las cuales ser muy fuertes en algunas ocasiones, postura que ha generado amores y odios entre los seguidores del fútbol en el país.

El periodista, que es el comentarista principal del canal Win Sports para los partidos de la Liga Colombiana y en RCN con la Selección Colombia, sorprendió a muchos porque el pasado domingo 10 de diciembre, no estuvo presente en la final entre Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Medellín, tampoco en el duelo de la ‘tricolor’ contra Venezuela.

La ausencia de Carlos Antonio llamó mucho la atención de los televidentes, que se preguntaron por qué no estuvo en ninguno de los dos compromisos, interrogante que fue resuelto primero por Eduardo Luis y después por su otro compañero Javier Fernández Franco, más conocido como ‘El Cantante del Gol’, los cuales contaron que el periodista tenía problemas de salud.

Carlos Antonio fue hospitalizado

El propio ‘Cantante del Gol’, contó en la transmisión del partido de Colombia ante Venezuela, que Vélez estuvo ausente porque estaba enfermo y recientemente salió del hospital en el que estuvo internado, aunque no contó mayores detalles del problema de salud de su compañero, pero sí le expresó su deseo de una pronta recuperación.

Según contó la revista ‘Semana’, el periodista Carlos Antonio empezó a sentir un dolor abdominal, porque asistió al centro médico, allí fue diagnosticado con diverticulitis (pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino y estas se inflaman o infectan) en su fase inicial, por lo que fue hospitalizado.

Carlos Antonio ya está recuperado

Por fortuna, Vélez fue dado de alta ya hace algunos días y se encontraba en recuperación en su casa, de ahí que no estuviera presente en los partidos de Colombia, ni en la final de la Liga, pero el periodista regresaría a sus labores en los próximos días, por lo que posiblemente esté comentando el duelo por el título entre el DIM y Junior, también para el juego de la ‘amarilla’ ante México.

Y es que Carlos Antonio estuvo muy activo en su cuenta de ‘X’, allí analizó el partido de la ‘tricolor’: “Primero lo primero. Por lo menos dos categorías de diferencia entre la Selección Colombia y pelaos de la preolímpica de Venezuela. El resultado es lo de menos y en juego tampoco esperaba más de un grupo de jugadores, como el nuestro, que se juntaban por primera vez. ¿Qué tenemos jugadores para el recambio? Claro que sí. Pienso que no hay necesidad de exponerse ante un equipo que no es la selección adulta, para saberlo. ¡Por favor!!! La verdadera utilidad de esto se verá cuando convoquen a partidos oficiales a los nuevos buenos que vimos por aquí. Si no los llaman, perdimos el tiempo. Es muy fácil decir que es bueno tener un abanico muy grande de jugadores, pero lo efectivo es que se usen cuando se les necesite, pero ocurre que llaman los mismos, hasta lesionados o sin continuidad y competencia”.

Encuesta ¿Es Carlos Antonio Vélez el mejor comentarista de fútbol en Colombia? ¿Es Carlos Antonio Vélez el mejor comentarista de fútbol en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.