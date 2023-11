El uruguayo Sebastián Viera, uno de los ídolos más importantes de la historia de Junior de Barranquilla, tuvo un ameno diálogo con Caracol Radio y allí tocó un tema que resulta muy interesante y es una de las ‘grandes dudas’ que tiene el fútbol colombiano. El fracaso del técnico Alberto Gamero en el equipo barranquillero. El portero resulta ser una fuente de primer grado para tener pistas y detalles sobre este mal paso del ‘Tito’ por el ‘Tiburón’.

Actualmente, Alberto Gamero es uno de los técnicos más exitosos del fútbol colombiano. Se convirtió en el guía de Millonarios y revivió su condición de ídolo. Logró construir un verdadero proceso, tiene el respaldo de las directivas, hinchada y jugadores. Hizo un ciclo muy fructífero en el gigante azul, que le había sido esquivo en años pasados. Le dio la Copa Colombia 2022 y la Liga Colombiana II-2023, y por si fuera poco, pelea por la estrella de diciembre y así poder firmar el bicampeonato en el torneo local.

Podría existir cierto arrepentimiento en Junior, pues no le dieron tiempo a Gamero y lo sacaron muy rápido. Además, que el club barranquillero prefiere el ganar, más allá de un proceso deportivo, lo que le ha costado el pasaje de varios entrenadores en los últimos años, como Juan Cruz Real, Hernán Darío Gómez y Arturo Reyes vive un segundo ciclo en el ‘Tiburón’.

Vale resaltar que Alberto Gamero firmó con el Junior en diciembre del 2016, pero su salida fue muy rápida, en marzo de 2017 le dijo adiós al club barranquillero. Se fue por la puerta de atrás con números para el olvido. Las directivas y la hinchada, casi al unísono, le dieron el NO definitivo, para consiguiente, firmar con Tolima y ser campeón unas temporadas más tarde.

Nadie más autorizado que Sebastián Viera para hablar de Gamero en el Junior. En charla con el VBAR, el uruguayo, como primera medida, intentó omitir la pregunta, pero luego entró en detalles y fue claro al decir que desde la pretemporada, que se hizo mal, las cosas no salían como se esperaban, además que durante esas fechas no se jugaba en Barranquilla sino en Cartagena y eso también complicó.

“Yo creo que las cosas no le salieron. Para mí la pretemporada se manejó mal, no se hizo como se tenía que hacer. No teníamos la nómina que últimamente tiene el Junior y lo otro es que no podíamos jugar en el Metropolitano y jugábamos en Cartagena, entonces costaba un poco más”.