“Cada sacrificio va a valer la pena más adelante, ser obediente tarde o temprano dará los resultados por sí solos. El profe es como un papá (Jairo Ruiz). Queríamos hacer la rutina completa. Sabíamos que haciéndola completa el resultado se daba. Estamos felices. A Dios, no me puedo alejar de Él, a mi familia, a mi mamá, que hizo un sacrifico para venir. A todo Colombia, a las empresas que nos han patrocinado siempre”, finalizó Barajas.

“Pensé hacer otro elemento, pero estaba feliz porque lo tenía todo, aunque me demoré en salir. Muchas gracias por el apoyo a la distancia, se siente ese amor y cariño. Gracias por estar pendiente en todo momento”, agregó Barajas ante los medios de comunicación.

“Felicitaciones. Cómo no llorar de felicidad. Eres una bendición de Dios. Dios cumple lo que promete, la gloria y la honra para él siempre. Te amo”, le dijo Angélica Vivas a Ángel Barajas mientras lo abrazaba.

