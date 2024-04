Millonarios está listo para el debut en la Copa Libertadores contra el poderoso Flamengo de Brasil. El club ‘Embajador’ definió la lista de convocados para el compromiso que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 5:00 pm, hora colombiana, este 2 de abril de 2024.

Estadio totalmente de azul y con la confianza en alto, ese será el actuar de la hinchada de Millonarios en El Campín que nuevamente sale al ruedo contra todo pronóstico y por los primeros tres puntos en el grupo E. La tarea no es para nada fácil, pero el técnico Alberto Gamero confía en sus mejores elementos para sorprender al gigante de Río de Janeiro.

No hubo rodeos y solamente se cuentan las bajas de Andrés Llinás y Jorge Arias por lesión. De resto, Millonarios va con lo mejor de su nómina, que la encabeza David Mackalister Silva, Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero. Además, se destaca el regreso de Leonardo Castro y el llamado de Santiago Giordana.

Convocatoria de Millonarios para enfrentar a Flamengo

Álvaro Montero y Diego Novoa estarán en el arco. Juan Pablo Vargas, Alex Moreno y Óscar Vanegas en la zona de defensas. Sánder Navarro, Jhoan Hernández, Delvin Alfonzo y Ricardo Rosales como laterales. Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Emerson Rivaldo y Beckham Castro son los volantes elegidos por Gamero.

Yúber Quiñones, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Ramiro Brochero y Jhon Largacha también aparecen en la lista. Arévalo, Victoria y Carvajal están en el grupo de Gamero.

Llinás y Arias, bajas por lesión vs. Flamengo

Andrés Llinás presenta lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda, lo que le da para estar de baja tres semanas, aproximadamente. Varios juegos de Copa Libertadores y Liga Colombiana los tendrá que ver por televisión o en las gradas de El Campín.

La lesión se presentó en el partido contra el Deportivo Cali y se confirmó tras realizarse los exámenes radiológicos y arrojar los resultados. El jugador ya inició su proceso de recuperación.

Por otra parte, Jorge Arias es otra de las bajas en la zona defensiva. El central no pudo más y tuvo que salir en medio de fuertes dolores durante el clásico vs. Santa Fe. Se cree que por precaución no fue agregado para este juego, pero volvería en próximos días.