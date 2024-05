Millonarios sumó una nueva dolorosa derrota pensando en sus aspiraciones para ser campeón del Fútbol Colombiano en el primer semestre. Este domingo perdió por la mínima diferencia ante el Atlético Bucaramanga y quedó colero en la tabla de posiciones con apenas tres puntos. El resultado acabó con la paciencia de los hinchas que piden la salida de Alberto Gamero.

Esto dijo Gamero ante la derrota de Millonarios contra Bucaramanga

El entrenador de Millonarios les dejó un mensaje a los aficionados que lo quieren ver afuera: “mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores. Eso me da satisfacción y más ganas de llegar mañana al entrenamiento a trabajar”.

Además, agregó: “de las derrotas se aprende. Hemos tenido momentos dulces, bonitos en los que no nos da tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de las derrotas y estamos aprendiendo bastante. Veo que al equipo no se le han acabado las energías. Hoy vi que terminó corriendo. No estoy agotado. Al contrario, con más responsabilidad y deseo de sacar adelante a esta institución”.

La furiosa reacción de los hinchas de Millonarios tras la derrota ante Bucaramanga

Daniel Sánchez, creador de contenido, tomó las reacciones de la gente a la salida del estadio El Campín y estas dieron de qué hablar, pues no fueron las más pacificas, en su mayoría hubo insultos pidiendo la salida de Gamero y de la mayoría de jugadores que no han mostrado un gran nivel.

Casi todos son los mismos jugadores que ganaron la estrella 16 hace menos de un año ante Atlético Nacional en el estadio El Campín, pero, salvo Leonardo Castro, no han podido brillar, por lo que los resultados no se han dado. Esto lo ha visto el hincha que poco a poco han perdido la paciencia.

Tabla de posiciones del grupo A

Finalmente, Bucaramanga supo administrar el marcador y se quedó con el triunfo 0-1, resultado que lo pone segundo en la tabla con 4 puntos la zona A, quedando a 2 del líder que es el Deportivo Pereira y los mismos que el Junior, mientras que Millonarios ahora es último del grupo con tan solo 3 unidades y con muchas dudas en su juego y el malestar de sus hinchas.

En la próxima fecha, Millonarios visitará a Atlético Bucaramanga con la intención de recuperar lo perdido en casa. El juego será el siguiente miércoles sobre las 6:00 p.m. en el estadio Alfonso López.