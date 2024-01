Viera: “La mejor hinchada después de la de Junior es la de Millonarios”, fue la opinión que nos dejó el ídolo del Junior de Barranquilla previo a la final de la Superliga que tendrá a dos equipos grandes de nuestro país. Para nadie es un secreto la rivalidad que hubo entre el exportero y referente del conjunto ‘tiburón’ y la hinchada del cuadro capitalino.

Cada vez que el Junior visitaba a Bogotá, los aficionados del ‘embajador’ sabían que era un partido diferente, pues llegaba Sebastián Viera, a quien siempre insultaban antes de los juegos, durante y después. Asimismo, el arquero le gustaba jugar en la capital, se alimentaba de los comentarios recibidos. En entrevista con nosotros, el uruguayo dio una sorpresiva opinión al decir que la mejor hinchada del país para él, después de la de Junior, es la de Millonarios.

Sebastián Viera: “La mejor hinchada después de la de Junior es la de Millonarios”

Cuando le preguntamos por la mejor hinchada de Colombia para él, dijo que la de Junior, explicó y son obvias sus razones por lo que vivió en Barranquilla. Lo sacamos de su zona de confort y le preguntamos por la mejor sacando la del equipo de sus amores, ahí respondió: “la de Millonarios, porque no necesita ir primero para llenar el estadio, aunque el estadio es más pequeño que el Atanasio y el Metropolitano”.

Viera y la relación ‘Tóxica’ con la hinchada de Millonarios

Sebastián Viera se jugaba siempre un partido aparte contra Millonarios, siempre que visitaba Bogotá daba de qué hablar: “me encantaba por lo que se vivía, sobre todo en Bogotá, me divertía mucho, allá viven mucho el fútbol, la rivalidad es grande. En la pandemia dije que tenía de hijo a Millonarios y hubo un detonante, al final fue todo chévere, el fútbol es un show”.

Recordó la anécdota de la final de la Copa Colombia en 2022: “perdimos la final, cuando uno iba a jugar contra Millonarios, uno sabía qué hacer, qué no hacer, qué decir, etc. Cuando salí a calentar fuimos hacia la tribuna del frente, empecé con el show, me empezaron a lanzar monedas y yo tenía un pantalón con bolsillos y las guardaba. Cuando terminó el partido nos pusieron el bus a las afueras del estadio, salimos y estaban varios hinchas de Millonarios, ellos no sé qué esperaban, pero yo fui y los saludé, les di la mano y los felicité”.