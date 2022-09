Cuando todo se creía que ya estaba solucionado, el caso Byron Castillo se reabre y vuelve a colocar a la Selección Ecuador en la mira. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro corre riesgos y podría quedar fuera del Mundial de Qatar 2022. Hace unos meses, la FIFA ya había archivado este suceso.

Ahora, todo se desempolva debido a la información que se filtra no desde Colombia, Ecuador o Sudamérica, sino nada más que uno de los periódicos más prestigiosos de Inglaterra. Daily Mail dio a conocer un supuesto audio en el que el mismo Byron Castillo estaría confesando que sí alteró los documentos.

Su nacionalidad sí sería colombiana, lo que por supuesto causó un total revuelo en Sudamérica y ahora las cosas vuelven a estar complejas para la Selección Ecuador, que se ubica en el Grupo A con Qatar, Senegal y Holanda. Vale resaltar que Chile, a través de su abogado, presionó, pero al final se mantuvo tal cual la clasificación ecuatoriana.

Ahora, la FIFA se ha pronunciado y citó a Byron Castillo ante el Tribunal del ente que regula el fútbol mundial, este jueves 15 de septiembre 2022 habrá una nueva audiencia y ahí se determinará con la Comisión de Apelaciones la nueva evidencia, donde, supuestamente, Byron Castillo falsificó su identidad y su nacionalidad.

"El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de Byron Castillo", señaló Andrés Holguín, el abogado de Byron Castillo, en diálogo con una emisora de Quito.