Croacia no pudo contra la Selección Argentina y quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, en lo que fue un partido que una jugada muy polémica, la cual terminó siendo cobrada como penal a favor de los sudamericanos y posterior gol de Lionel Messi.

El capitán y referente croata, Luka Modric, habló tras el final del juego y allí no se guardó nada y expresó su malestar por el arbitraje de Daniele Orsato, al que llamó ser uno de los peores que conoce y se mostró en desacuerdo con el penal que cobró.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido".

Y agregó: "No me gusta hablar de árbitros, pero este es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal", sentenció Luka.

Cabe recordar que en el duelo ante Países Bajos, también se cuestionó al arbitraje, en donde el futbolista de Portugal, Pepe, explotó y pidió que "le den en título a Argentina".