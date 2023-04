El periodista Carlos Antonio Vélez comenta en Antena 2, que es muy probable que Óscar Cortés, la joya de Millonarios, no vaya al Mundial Sub 20 con la Selección Colombia. La alta competencia y la agenda tan cargada del equipo azul, llevarían a una negativa y el jugador no estaría en Argentina.

Vale resaltar que Óscar Cortés es uno de los Sub 20 más valiosos actualmente en el fútbol colombiano, fue una revelación en el anterior Sudamericano, donde se lució con goles y jugadas. Volvió al club 'Embajador' y ahora es clave en el esquema del entrenador Alberto Gamero.

Cabe recordar que este rumor comenzó en días anteriores, cuando el periodista Diego Rueda en el VBAR de Caracol Radio adelantó la primicia que daría Millonarios. Ahora, Carlos Antonio Vélez, voz autorizada en el fútbol colombiano, da más detalles de la decisión que se piensa en el equipo azul.

"Lo de Asprilla (Yaser) está asegurado, lo de Durán (Jhon) no... La nómina tendrá cinco bajas a comparación de la que estuvo en el Sudamericano. En eso están... Pero ayer (domingo), un nuevo problema, estaba en el partido de Millonarios vs. Magdalena, hablando de la salida de Cortés, que resiente a Millonarios", dijo Carlos Antonio Vélez en Antena 2.

"Dije que el 8 se iba, alcanzaba a jugar ante América MG y que se iba, pero de Millonarios me dijeron que eso no es seguro. Millonarios no ha decidido si presta a Cortés o no para el Mundial (Sub 20). La decisión se tomará en una cumbre pensando en las necesidades para el Mundial. Millonarios quiere ganar el título y sabe que Cortés es una pieza vital. Millonarios se aferra al reglamento FIFA y no hay obligación de los clubes prestar a los jugadores. Millonarios evalúa no pensar a Cortés", agregó Vélez en su editorial en Antena 2.