“Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis. En caso de que le entreguen la selección, NO COBRARÍA DURANTE PRIMER AÑO DE TRABAJO”. Esa fue la información que soltó en su cuenta de Twitter, Julián Céspedes, periodista de Win Sports, y que tiene a todo el entorno del fútbol profesional colombiano con los pelos de punta.

Obviamente, los críticos del hoy entrenador del América de Cali salieron a 'pegarle' con todo y se esperaba mucho la opinión de quienes siempre han defendido a capa y espada a Osorio y uno de los primeros en aparecer fue Eduardo Luis, narrador de Win Sports, quien siempre ha defendido que el risaraldense es la mejore opción para dirigir la Selección Colombia.

Sin embargo, para esta ocasión se distació y explotó en contra del DT: "Me parece indignante y absolutamente defraudante, me siento defraudado de Juan Carlos Osorio y esto es una falta de respeto con Reinaldo Rueda. Una cosa es que a Reinaldo Rueda le haya ido mal en la eliminatoria, pero otra cosa es promoverse y hacer campaña por debajo que lo echen, uno de sus colegas... Una cosa es que a mi me guste Juan Carlos Osorio como técnico, pero otra cosa es que vaya a fallar a mis principios, a mi educación, a mi ética para aprobar este tipo de cosas".

Y luego agregó: "Este no es el camino, profe. Esto no es de llamar periodistas y hablar detalles para que lleguen a los dirigentes, ofrecerse gratis como si usted no valiera nada, Míster. Usted es un berraco, el hombre más preparado para dirigir a la Selección Colombia, pero está eligiendo el peor de los caminos. Realmente indignante y yo no puedo seguir apoyando así".