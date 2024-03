Cada vez que se pone la camiseta número 10 de la Selección Colombia vive los partidos como si fueran una auténtica final. A James Rodríguez le pueden salir o no las cosas cuando juega con la Tricolor, pero la entrega siempre está, así que el entrenador Néstor Lorenzo decidió destacarlo con un firme mensaje para el DT de Sao Paulo.

La situación de James en Sao Paulo vivió momentos de tensión cuando se instaló la narrativa de que el jugador colombiano quería irse del equipo y estaba buscando llegar a un acuerdo para rescindir el contrato por un dinero que no le habían pagado. Rodríguez tenía casi que un pie y medio fuera del equipo brasilero y el entrenador Thiago Carpini había dictado sentencia al respecto.

“Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, dijo el DT de Sao Paulo sobre James Rodríguez el 8 de febrero de 2024 antes de que esta historia diera un gro de 180 grados.

James tuvo un cambio de parecer y luego de haberle pedido disculpas a los directivos, el cuerpo técnico y sus compañeros, volvió a ser considerado y en pocos minutos demostró su calidad. El jugador colombiano regresó con un gol y una asistencia en la victoria de Sao Paulo 0 a 3 contra Inter de Limeira del 28 de febrero de 2024.

A pesar de que Thiago Carpini elogió el regreso de James diciendo que “desde el momento en que gira la llave y se siente feliz e importante en el proceso, vuelve a ser parte del club. Fue bueno que haya revisado su decisión. Es técnicamente indiscutible“, el jugador colombiano sumó 14, 31 y 10 minutos, respectivamente, en los siguientes tres partidos de Sao Paulo. Néstor Lorenzo iba a hablar sobre este tema.

El mensaje de Lorenzo al DT de Sao Paulo por los pocos minutos de James

La Selección Colombia le ganó a España en un partido amistoso del 22 de marzo en el que James Rodríguez entró al inicio del segundo tiempo y marcó diferencia. No por nada SofaScore lo calificó con 7.3 puntos. En rueda de prensa, a Néstor Lorenzo le preguntaron por lo que le pasa al ’10’ en el club brasilero y ahí llegó el mensaje para el DT de Sao Paulo: “Es su equipo no es criticado, digamos que juega poco. El otro día entró once minutos y en esos once minutos Sao Paulo llegó más veces que en ochenta anteriores gracias a James. Uno ve y uno sabe lo que puede dar James, a mí no me sorprende. Ojalá que juegue mucho más, que coja ritmo en su equipo para venir a la Selección y poder rendir los 90 minutos. Lo va a hacer porque él a la Selección la siente de una manera especial. Eso lo sabemos todos”.

Los elogios del entrenador de España a James Rodríguez

“Creo que un jugador que ha sido determinante ha sido la aportación de James que ha interpretado muy bien (…) La gente que ha ido entrando le ha costado coger el ritmo del partido porque Colombia estaba con una opción de juego muy favorable a sus condiciones que eran con espacio. Nos hemos separado mucho y no hemos sabido estar tan apretados y juntos como solemos hacer habitualmente y eso ha favorecido el juego de Colombia”, dijo el entrenador Luis de la Fuente para destacar lo hecho por Rodríguez en la victoria uno a cero contra España.