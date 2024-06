“Mis sensaciones son únicas, estoy feliz de llegar a esta cifra tan importante. No cualquier jugador consigue 100 partidos para su país, ahora entro a un grupo muy selecto que han estado apenas seis jugadores, y ahora estoy yo. Estoy feliz de estar en este grupo tan especial, con grandes futbolistas y excelentes personas, y cumplir este tipo de partidos con este grupo para mí es algo lindo, y con el cuerpo técnico que me han ayudado desde que llegaron”, agregó el 10.

“Es un nuevo comienzo. Mi primer partido con Bolivia y el partido número 100 también. Tantos partidos que hay en las selecciones y justamente pasa eso. Me acuerdo las sensaciones de ese día en 2011, tenía unos nervios increíbles, pero tenía la seguridad de que las cosas iban a salir bien”, expresó James, recordando aquel debut, precisamente ante los bolivianos.

“El cuerpo técnico sabe que esta camiseta yo la amo como a nadie. Es una camiseta que me causa muchas sensaciones buenas, en los clubes creo que he hecho las cosas bien, con buenos números, pero cuando juegas con tu país es otra cosa. Ahí tienes que dar un poco más de lo que das en clubes porque estás jugando por un país y por tu gente”, dijo James Rodríguez.

James Rodríguez y Luis Díaz. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Por supuesto, una de las grandes figuras de la Selección Colombia es James Rodríguez, quien ya tiene la mente puesta en el debut en la Copa América 2024. Tras cumplir los 100 partidos jugados con la ‘Tricolor’ y entrar al cuadro de honor, el volante no se cansa de soñar y ve el título como el gran objetivo. En una entrevista, habló del centenario de juegos, de su carrera y dejó un mensaje para todos los futbolistas profesionales colombianos que sueñan en grande.

La Selección Colombia le ganó a Bolivia y de esta manera cerró su etapa de preparación para la Copa América 2024. El equipo que dirige el técnico Néstor Lorenzo llegó al torneo como gran favorito al título, pues suma una gran racha de 19 partidos sin perder y el funcionamiento hasta ahora ilusiona . La ‘Tricolor’ demuestra un buen juego. Desde el once titular hasta los cambios en la suplencia resultan ser una serie de ensueño para el conjunto cafetero.

