La Selección Colombia dejó escapar la victoria en condición de local ante uno de los rivales más difíciles de la Eliminatoria como lo es Uruguay, en lo que fue un compromiso que dejó cosas muy positivas para el entrenador Néstor Lorenzo, debido al gran rendimiento de varios de los jugadores, pero también otras por corregir.

La gran figura del encuentro fue el mediocampista James Rodríguez, quien para sorpresa de muchos, fue titular por decisión del entrenador argentino, realizando una muy buena presentación, en donde mostró que su técnico está intacta, así lo mostró los pases que hizo, pero además aportando en el marcador, anotando uno de los goles del compromiso.

Otro de los jugadores que tuvo una destacada actuación fue el portero Camilo Vargas, quien lastimosamente vio empañada la gran presentación que realizó con la expulsión en los últimos minutos, la cual se dio al quedar expuesto y mano a mano con el atacante uruguayo y cometió el penal que le dio la igualdad a los ‘charrúas’, pero su influencia en el compromiso fue gigantesca con varias atajadas.

Una de las caras más flojas de la ‘tricolor’ se dio en la fase defensiva, zona que por momentos quedó muy expuesta, dejó muchos espacios que aprovecharon los uruguayos y no se tuvo precisión a la hora de salida. También la parte de ataque no fue eficaz, porque no logró concretar una gran cantidad de opciones que se tuvo para poder sentenciar el juego.

Puntajes de cada uno de los jugadores de la Selección Colombia

Camilo Vargas (6.5): Tuvo una muy buena presentación, fue uno de los mejores jugadores colombianos con sus grandes atajadas con las que sostuvo el marcador, pero lastimosamente su buen desempeño se vio empañado con la tarjeta roja y el penal al minuto 90 que costó el empate.

Santiago Arias (6.0): Fue uno de los más destacados de la zona defensiva, pero su mayor virtud fue a la hora de ir al ataque, como quedó demostrado en la asistencia que puso en el primer gol ‘cafetero’.

Carlos Cuesta (5.0): Hizo su debut en la actual Eliminatoria, sufrió por momentos, especialmente cuando los uruguayos atacaban al espacio. No fue una gran presentación como casi toda a defensa.

Dávinson Sánchez (5.0): No logró sincronizarse con su compañero de zaga, hecho que causó algunas oportunidades de gol para la visita, como se dio en los últimos minutos y que terminó con el empate.

Frank Fabra (5.0): No tuvo una buena presentación, especialmente a la hora de defender, por allí le tocó sufrir los ataques uruguayos, que en su mayoría no logró controlar. Su mejor faceta fue la ofensiva, dándole profundidad al equipo.

Wilmar Barrios (4.5): Lastimosamente, no fue buena la presentación del exjugador de Boca Juniors, ya que se vio muy solo en la mitad de la cancha, no pudo coordinar por momento con los defensores, pero su mayor falla fue a la hora de pasar el balón.

Mateus Uribe (6.5): Se volvió a ver perdido en el terreno de juego y no ayudó mucho a Barrios al momento de recuperar la pelota. Lo salvó que anotó el segundo gol, hecho que le sube su puntaje.

James Rodríguez (9.0): Fue el mejor jugador de terreno de juego, se echó el equipo al hombro, manejó los tiempos y generó las oportunidades más claras de gol de Colombia. Anotó el primer tanto del juego y salió en medio de aplausos y un gran reconocimiento por parte de los hinchas.

Jhon Arias (6.0): En el primer tiempo se vio perdido en la cancha, pero en la segunda parte se mostró mucho mejor, siendo muy influyente en el ataque. Tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, lastimosamente el balón pegó en el palo.

Luis Díaz (6.0): La ansiedad le jugó una mala pasada y lo llevó a tomar malas decisiones, además, los futbolistas uruguayos lo tuvieron casi siempre vigilado, y en los momentos que quedó libre, no logró aprovechar su eficacia con la velocidad. Increíblemente, falló una opción mano a mano con el arquero Santiago Mele, mandando la pelota por los cielos.

Rafael Santos Borré (5.0): Fue el más flojo de la fase ofensiva, a pesar de que tuvo el sacrificio que siempre se le ha reconocido, no pudo ubicarse para que sus compañeros lo pudieran asistir. No tuvo muchas opciones y terminó saliendo sustituido, después de un gran desgaste.

Los que ingresaron desde el banco: Solamente calificamos a Richard Ríos con 5.0, ya que fue el único que tuvo los minutos suficientes para poder mostrar algo, pero lastimosamente no pudo influir en el juego como se esperaba. Álvaro Montero, Yerson Mosquera, Jorge Carrascal y Luis Sinisterra sin calificación.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La ‘tricolor’ volverá a entrar a estar en el ruedo el próximo martes 17 de octubre, cuando visite por la jornada 4 de la Eliminatoria a la Selección de Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, compromiso que se disputará a las 6:30 PM, en el que los colombianos buscarán recuperar los puntos que perdieron en Barranquilla.

