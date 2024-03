El jugador de Real Madrid, Vinícius ha estado en boca de todos en las últimas horas por sus sentidas palabras sobre los ataques racistas en su contra. Ahora, el asistente técnico de la Selección Colombia, Luis Amaranto Perea ha dado su opinión al respecto.

La conferencia de prensa de Vinícius ha conmovido al mundo entero. Bien es sabido que el futbolista brasileño ha sido víctima de ataques racistas constantes en Real Madrid y ahora ha estallado en la previa del partido de su selección ante España. El futbolista rompió en llanto en la sala de prensa.

“Creo que es algo muy triste que viene pasando en cada partido, en cada día, en cada partido mío. También digo que no soy solo yo, no es solo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel. Tengo muchos insultos por todo lo que va pasando conmigo. El racista es libre, no es denunciado. Cada día que pasa estoy más triste por todos los insultos que recibo. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie” dijo el atacante.

Amaranto Perea respaldó a Vinícius

El exjugador colombiano compareció ante la prensa en la previa del encuentro amistoso ante Rumania y fue cuestionado por el caso de Vinícius. “No es solo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel“.

“En mi caso intenté no darle importancia a ello y he hecho una vida normal. Entiendo que cada cabeza lo siente de una manera distinta. Hay de todo, pero es importante que hagamos campañas para cambiar esto. Vinicius es un jugador extraordinario y si lo está sintiendo deberíamos mirar como entre todos cambiamos la situación” añadió el asistente técnico del equipo cafetero.