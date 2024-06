La presencia de Linda Caicedo en el Mundial Femenino Sub-20 ha estado en duda desde hace días por las declaraciones de la propia jugadora de Real Madrid. Ahora, desde la Selección Colombia, han aclarado la situación de la jugadora y confirmaron la presencia de la estrella del equipo.

Colombia será la sede del Mundial Femenino Sub-20. Las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín albergarán el campeonato del mundo en 4 estadios y se espera una gran participación del conjunto cafetero. No obstante, hubo preocupación en los últimos días con Linda Caicedo.

En unas declaraciones recientes, la estrella del equipo dejó en el aire su participación en el torneo de la categoría. “Espero estar aquí, no depende de mí el 100%, pero tengo toda la disposición, las ganas de estar con mi equipo y con mi gente, disfrutando de este Mundial” .

La jugadora dejó todo en manos de Real Madrid y las autoridades del fútbol colombiano apretaron para convencer al equipo español para conseguir la cesión de la futbolista. Ahora ha salido Carlos Paniagua a dar un mensaje que alivió a los fanáticos.

Linda Caicedo (IMAGO / Agencia-MexSport)

Linda Caicedo va al Mundial

En una entrevista con WinSports, el seleccionador aclaró la situación de Linda Caicedo. “Recién llegados del Sudamericano de Ecuador (principios de mayo) me llamó Linda y me preguntó ella misma: ‘¿profe, cómo va lo mío?’. Le dije, ‘durante el Sudamericano no tuvimos más contacto con el Real Madrid, pero mañana mismo volvemos a tener comunicación’. La gente de la Federación, Camila Terreros e Iván Novela, que son los que han tenido la comunicación con la directora deportiva del Real Madrid, nos dieron esa buena noticia de que Linda ya está habilitada para jugar el Mundial con nosotros“.

“Ellos (Real Madrid) consideran que es un Mundial en su país y que debe disputar el último Mundial de ella en esta categoría, y me pareció en Linda Caicedo un gesto muy grande de llamar y estar preguntando porque ella misma me ha insistido que quiere estar acá, que quiere representar al país, que se quiere despedir de sus amigas y compañeras con las que se crio y se formó en un Mundial acá en nuestro país” agregó.

¿Contra quién juega la Selección Colombia?

Como la gran anfitriona del Mundial Femenino Sub-20, la Selección Colombia encabeza el Grupo A. El combinado cafetero se medirá ante Australia, México y Camerún en la primera fase del campeonato. El debut será ante el conjunto australiano el 31 de agosto en El Campín.