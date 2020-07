Adiós a Santos Laguna: Gerardo Arteaga continuará en Genk de Bélgica

La temporada no empezó de la mejor manera para Santos Laguna. Cayó 2-0 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y tuvo un debut poco soñado en el Guard1anes 2020. Pero ahora todo es peor: solo faltaría la firma para que sufra una nueva baja en este mercado de pases de verano.

De acuerdo a la información de Jorge Víctor para Fox Sports, Gerardo Arteaga se irá de Torreón. Ya existían rumores sobre alguna oferta que podría llegar por él desde Europa, pero finalmente apareció. Su destino será el Genk de Bélgica y solamente falta la oficialización por parte de la institución norteña.

"Sentimientos encontrados, que me va a tocar salir de este club, el club que me dio todo. Siete años estuve aquí, y cuatro años en la casa club, que fue donde me formé. La verdad que sí se va a extrañar todo esto", aseguró el defensa de 21 años en una plática exclusiva con la fuente mencionada anteriormente.

Tan joven, Arteaga cumplirá su deseo de ir al Viejo Continente para afianzarse, algo no tan común en este momento, y también buscar una convocatoria de Gerardo Martino para la Selección de México: "Es como un sueño irme a jugar a Europa. Es un gran club también el Genk y qué más te puedo decir".

La situación económica no era la más cómoda para el elenco de Torreón y es por eso que, tanto Dante Elizalde como Alejandro Irarragorri, se vieron en la situación de aceptar la propuesta de los belgas. Será un ingreso monetario necesario para afrontar la crisis que todos los equipos están viviendo.

