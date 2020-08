Aficionados de Chivas destrozaron a Antonio Rodríguez tras reconocer su error frente a Toluca

Chivas no atraviesa su mejor momento intititucional ni deportivo. El últim fin de semana, el Rebaño Sagrado perdió 1-0 ante Toluca, por la sexta joranda del Guard1anes 2020 de la Liga MX. El que se llevó todas las crtícias fue Antonio Rodríguez, quien fue el responsable de su equipo cayera ante los Diablos Rojos.

¿Cómo fue la acción? Tras un centro de Ruben Sambueza, Diego González cabeceó débilmente y el portero del cuadro de Guadalajara reaccionó tarde, sin firmeza en sus manos cuando tuvo que atrapar el balón. Tres días después del encuentro, Toño reconoció su error.

"Sé que me equivoqué en el gol ante Toluca. Fue un error muy grande, no me voy a excusar. Es un error muy grande mi parte", comentó Antonio Rodríguez, tras ser consultado en una entrevista exclusiva con TUDN.

Sin embargo, quienes no quedaron conformes con su testimonio fueron los aficionados de Chivas. Los fanáticos no sólo cuestionaron su bajo nivel, sino que también pidieron por el guardametas suplente, Raúl Gudiño.

Ni para una entrevista deja de usas su técnica culera de las manos arriba. — Paulo César (@paulothm_) August 26, 2020

Sería ideal un cambio, es turno de Gudiño, toño dejaste de sudar la camiseta, te sentaste como las iguanas... Exacto. A tomar el Sol.. — Arth Rivas (@arth_rivas) August 26, 2020 Siempre tiene errores, es mejor orador que portero, el va a lucir en equipos chicos, ya se demostró que @Chivas le quedó grande... — HugoChris (@HugoChris4) August 26, 2020 Es hora de dar una oportunidad a Gudiño, no podemos estar todas las semanas dando disculpa — Jaime Gonzalez (@gnzlzjai1) August 26, 2020

Así las cosas, no pareciera posible que Víctor Vucetich saque del equipo a Rodríguez de cara a lo que se le viene al Rebaño Sagrado en el certamen azteca; sino que le daría confianza para encontrar nuevamente su nivel.

