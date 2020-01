Alan Cervantes detalló el momento en que se enteró de su pase a Santos

Alan Cervantes pasó de Chivas a Santos en este mercado de pases. A días del comienzo del Clausura, y con algunas prácticas con el primer equipo, el volante se refirió al momento en que se enteró que el conjunto lagunero pretendía contar con él.

"No esperaba venir a este club, no me imaginaba este cambio de la nada. Cuando me enteré, quedé sorprendido", comentó el jugador, en diálogo con el Sitio Oficial.

A su vez, contó lo que significa para él haber arribado al club: "Que Santos haya estado interesado en mí, que me haga sentir como en casa, me llena de alegría y responsabilidad".

